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Almanya: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları insanlığa yapılan saldırılar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının "insanlığa yapılan saldırılar" olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 04.01.2023
Almanya: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları insanlığa yapılan saldırılar Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Berlin

Baerbock, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını şiddetle kınadı ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna'ya desteklerini kesmemeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik hava saldırılarının Ukraynalıları geçim kaynaklarından mahrum etmekten başka bir amacı olmadığını vurgulayan Baerbock, "Rusya'nın saldırıları insanlığa yapılan saldırılardır." dedi.

Baerbock, "Geçen yıl bizi çok güçlü kılan Avrupa'nın birlikteliği yeni yılda korunmalı ve daha da geliştirilmelidir." diye konuştu.

Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği konusunda en ufak bir şüpheye yer bırakılmaması gerektiğini dile getiren Baerbock, "Çünkü desteğin azaldığına dair her işaret Putin'i cesaretlendiriyor." ifadesini kullandı.

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