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Almanya Cumhurbaşkan Steinmeier Gaziantep'te okul ziyaretinde bulundu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gaziantep'te Gazikent İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okan Coşkun, Fırat Özdemir  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Almanya Cumhurbaşkan Steinmeier Gaziantep'te okul ziyaretinde bulundu Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Steinmeier için okulda tören düzenlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Steinmeier'i 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Almanya arasında var olan tarihi ve güzel dostluk ilişkileri paralelinde Gaziantep ile Almanya arasında da birçok sektörde güzel ilişkilerin mevcut olduğunu anlatan Çeber, kenti Suriye'ye, Türkiye'yi Orta Doğu'ya bağlayan Karkamış ilçesinde bulunan tren garı, istasyon binaları ile köprünün Türk ve Alman mühendisleri ve işçilerince 1900'lerin başında inşa edildiğini, yine Oğuzeli, İslahiye ilçelerindeki tren istasyonunun da iki ülke tarafından yapıldığı anlattı.

Gaziantep ile Duisburg'un 2005 yılında kardeş şehir olduğunu, şu anda içinde bulundukları okul gibi 23 okulun Alman Kalkınma Vakfı'nın destekleriyle yapıldığını ifade eden Çeber, okulda 2012'den beri Türkiye'de misafir edilen Suriyeli çocukların eğitimine destek verilmesinin amaçlandığını kaydetti.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Almanya'nın tüm desteğini yanlarında hissettiklerini aktaran Çeber, bu ülkenin Nurdağı'nda kurduğu sahra hastanesinde 2 aydan fazla bir sürede 20 bin depremzedenin sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Çeber, Gaziantep'in bir ticaret, sanayi şehri olduğunu, kentten Almanya'ya 300 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Gazikent İlkokulu Müdürü Sabri Bayrak da Steinmeier'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Çocuklara forma hediye etti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, daha sonra okul bahçesindeki spor sahasında bir araya geldiği çocuklara, futbol topu ile Almanya milli takımının formasını hediye etti.

Çocuklar arasındaki maçın başlama vuruşunu yapan Steinmeier, okulda öğrencilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Steinmeier, ülkesinin İsrail'e desteği nedeniyle Gaziantep'te protesto edildi

Öte yandan, Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Şehitkamil ilçesinde Steinmeier'in ziyaret edeceği Gazikent İlkokulu yakınında toplandı.

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup, Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açarak "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Gaziantep Şube Başkanı Murat Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kente gelen Steinmeier'e Gazze'dekilerin de çocuk olduğunu hatırlatmak istediklerini söyledi.

Gazze özgürlüğüne kavuşuncaya kadar protestolarının süreceğini ifade eden Şahin, "Biz inanıyoruz ki bu davada her zaman inananlar kazanmıştır ve kazanacaktır. Gazze'nin özgür olduğu günleri göreceğiz, Allah o günleri bize nasip edecek." dedi.

Steinmeier'in içinde bulunduğu araç, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alandan ilerleyerek Gazikent İlkokulu'na geçti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında dün İstanbul'da temaslarda bulunmuştu.

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