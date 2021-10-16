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Almanya Başbakanı Merkel: Yasa dışı göç konusunda AB'nin vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 16.10.2021
Almanya Başbakanı Merkel: Yasa dışı göç konusunda AB'nin vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Ankara

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(Yasa dışı göç) Türkiye'ye AB'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini ifade ettim. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart." dedi.

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