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Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'teki kaza dolayısıyla taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Ruslan Rehimov   | 21.08.2022
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'teki kaza dolayısıyla taziye mesajı

Baki

Aliyev, mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğunu belirtti.

Kazada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi ileten Aliyev yaralılara şifa diledi.

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