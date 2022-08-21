Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'teki kaza dolayısıyla taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Baki
Aliyev, mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Gaziantep'teki kaza sebebiyle derin üzüntü duyulduğunu belirtti.
Kazada hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi ileten Aliyev yaralılara şifa diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.