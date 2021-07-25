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Alibeyköy Barajı'nda kıyıya vuran balıklardan ve sudan numune alındı

Alibeyköy Barajı'ndaki balık ölümlerini araştırmak üzere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındı.

İbrahim Halil Aktürk   | 25.07.2021
Alibeyköy Barajı'nda kıyıya vuran balıklardan ve sudan numune alındı

İstanbul

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan barajda, kıyıya vuran çok sayıda ölü balığın nedenini araştırmak için harekete geçildi.

Müdürlüğe bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesinden ekipler, balıklardan ve baraj suyundan numune aldı.

Tutanak tutulmasının ardından numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Vatandaşlar kirliliğe karşı önlem alınmasını istedi

Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi yakınında yer alan barajın kıyısında, çok sayıda balığın telef olduğu ve suların çekildiği gözlenmişti.

Suların çekilmesiyle atıkların gözle görünür hale geldiği barajın çevresinde oturan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce önlem alınmasını talep etmişti.

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