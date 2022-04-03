Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor
İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na akan derenin taşıdığı kirli su çevreyi tehdit ediyor.
İstanbul
Sultangazi’de İSKİ'nin Atıksu Terfi Merkezi'nin yanında bulunan dereden akan kirli su, çevreye kötü kokular yayıyor.
Alibeyköy Barajı'na uzanan deredeki su, zaman zaman mavi, yeşil ve siyah renkte akıyor. Sudaki renk değişiminin çevredeki fabrikaların atıklarından kaynaklandığı belirtiliyor.
Dere etrafında biriktiği görülen çöpler, çevre sakinlerinin sağlığını da tehdit ediyor.
Mahalle sakinleri, çöplerin toplanması ve derenin ıslahı için yetkililerin çalışma başlatmasını istiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.