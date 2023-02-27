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Aliağa'da atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hüseyin Bağış   | 27.02.2023
Aliağa'da atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir

Aliağa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 1247 Sokak'taki özel bir atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

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