Aliağa'da atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde atık geri kazanım tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İzmir
Aliağa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 1247 Sokak'taki özel bir atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahaleye başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.