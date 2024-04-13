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"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısını kaleme alan şüpheli Yavuz'a gözaltı

Sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısını kaleme alan şüpheli Yavuz'a gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, resen başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu yazıyı kaleme aldığı belirtilen Evren Barış Yavuz hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda Yavuz'u gözaltına aldı.

Soruşturma, Yavuz ve yazıyı yayınlayanlar hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yürütülüyor.

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