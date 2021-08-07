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'Alev savaşçılarının' soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Antalya'da kontrol altına alınan Manavgat yangının ardından soğutma çalışmaları yapan orman işçileri ve itfaiye ekipleri yağmur mutluluğunu yaşıyor.

Süleyman Elçin   | 07.08.2021
'Alev savaşçılarının' soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Antalya'da 28 Temmuz'dan başlayan ve dün kontrol altına alınan Manavgat orman yangınında, günlerdir cansiperane mücadele eden orman işçileri ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması yapıyor.

Çalışmalar sırasında yağmur damlalarının düştüğü an, orman işçileri büyük sevinç yaşadı.

Bazı işçiler ellerini açıp gökyüzüne bakarak, "Çok şükür." diye dua etti. Ekiplerin yaşadığı mutluluk görüntülendi.

Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman işçisi Ali Bahar, 11 gündür yüzünün ilk defa güldüğün söyledi.

Yağmurun şiddetli yağması halinde soğutma çalışması görevi yapacağını aktaran Bahar, "Yorulduk ama hem yangını kontrol altına almanın hem de yağmurun mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun." dedi.

Orman işçisi Vasfi Dinç ise "Allahı'ma çok şükür. Yağmur yağdı. Şu an sadece biz değil, dağdaki böcekler, kurtlar, kuşlar dua ve şükrediyor. Bu yağmura günlerce şükretmemiz gerekiyor. Hepimizin yüzü gülüyor. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.




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