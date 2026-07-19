"Alev savaşçıları" yeşil vatan için 7 gün 24 saat nöbette Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yeşil vatanı korumak için alev nöbeti 7 gün 24 saat aralıksız sürüyor.

Alan olarak orman varlığının en fazla olduğu iller arasında bulunan Kastamonu'da, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlara karşı sürekli hazır bekliyor.

İl genelindeki yangın gözetleme kulelerindeki ormancılar ve kameralarla bölge anlık olarak takip edilirken, Yangın Harekat Merkezinde veriler hızlı şekilde değerlendiriliyor.

Olası yangın durumunda bilgiler hızla ilgili birimlere iletilerek yangın söndürme ekipleri en kısa sürede havadan ve karadan olay yerine varıyor.

Ahlatçık yangın ve gözetleme kulesinde görevli Faruk Ünel, AA muhabirine, kulede 2 vardiya olarak 7 gün 24 saat görev yaptıklarını söyledi.

Gözlerinin her an ormanlarda olduğuna işaret eden Ünel, "14 senedir bu işi severek yapıyorum. En ufak bir duman veya ihbar halinde hemen Kastamonu Yangın Harekat Merkezi'ne bilgi veriyoruz ve arazözler harekete geçiyor. Yeşil vatanı korumak için buradayız. Kule artık evimiz gibi oldu." dedi.

Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Ünel, "Yangınların maalesef yüzde 90'ı insan kaynaklı. Daha dikkatli ve duyarlı olursak yeşil vatanımızı daha güzel koruruz. Lütfen ormanlarımıza cam şişe ya da sigara izmariti atmayalım. Yangın gözetleme kulemizde 7 gün 24 saat alev nöbetimiz devam ediyor." diye konuştu.

"Erken ulaşım, yangına erken müdahalede çok önemlidir"

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde görevli tekniker Serdar Badioğlu ise görevlerinin ormanları yangından korumak için koordinasyonu sağlamak olduğunu anlattı.

Yangınsız bir sezon geçirmeyi istediklerini belirten Badioğlu, "Yangınla ilgili tüm bilgileri olay yerindeki yangın amirimize anında ulaştırmamız gerekiyor. Erken ulaşım, yangına erken müdahalede çok önemlidir. Burada son teknoloji elektronik sistemleri kullanıyoruz. Araç takip, kameralı gözetleme, yangın karar destek sistemimizin hepsini ekip arkadaşlarımızla beraber kullanmaktayız." ifadesini kullandı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde bir helikopter ve bir de insansız hava aracı bulunduğuna dikkati çeken Badioğlu, "Helikopterimiz kalktığında ona en doğru koordinatı vermek çok önemli. Su havuzlarının koordinatını iletmek görevlerimizden biri." bilgisini paylaştı.

"Büyümeden yangın yerine ulaşırsak daha çabuk söndürebiliyoruz"

İl genelinde 13 aktif yangın kulesi olduğunu, 7'sinde kameralı gözetleme sistemi bulunduğunu aktaran Badioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulelerdeki arkadaşlarımız da 24 saat görevinin başında. Oradan gelen bilgiler Yangın Harekat Merkezi ya da 112 ihbar servisine düşer. Bu bilgileri anında gerekli mercilere iletiriz. Hedefimiz, en kısa

zamanda yangın yerine ulaşıp ilk müdahaleyi yapabilmek. Büyümeden yangın yerine ulaşırsak daha çabuk söndürebiliyoruz."

Sıcaklık, nem ve rüzgar hızının yangınlarda çok önemli olduğunun altını çizen Badioğlu, "Bu veriler tehlikeli seviyeye geldiğinde alarm durumuna geçiyoruz. Kulelerden gelen bilgiler ve kamera görüntüleri ile İHA'lardan gelen görüntüleri 24 saat izliyoruz. Olumsuz bir durumda anında müdahale ediyoruz. Bölge Müdürlüğümüze tahsisli dikey kalkıp yatay gidebilen İHA, bize anında bilgileri ulaştırıyor." dedi.