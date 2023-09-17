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Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Alanya'da orman yangını çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mustafa Kurt, Ayşe Yıldız  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Alanya'da orman yangını çıktı

Antalya

Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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