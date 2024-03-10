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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Alanya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Mustafa Kurt  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Alanya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Antalya

Alanya Dayanışma Platformunca organize edilen etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Hacet Meydanı'nda toplanan grup, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor" sloganları attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Mücahit Mecek, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların 156. gününde olduklarını söyledi.

"İsrail'in, insanlıktan nasibini almamış ve insanlığa karşı işlenebilecek her türlü suçları işlemiş vahşi bir terör örgütü olduğunu" öne süren Mecek, "Dünyanın dört bir yanında, her dilden ve dinden halkların gözünde soykırım suçu işlemekten ötürü sadece sanık değil çoktan mahkum olmuştur." dedi.

İsrail ile olan tüm ilişkilerin resmen ve fiilen kesilmesi gerektiğini dile getiren Mecek, Gazze'de acil eylem planının devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

İnsani yardımların, İsrail'in kontrolüne ve kısıtlamasına tabi olmadan Gazze'nin her yerine kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılması için her yola başvurulması gerektiğini söyleyen Mecek, İsrail'e en geniş ve etkili bir şekilde boykot, tecrit ve yaptırımlar uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Alanya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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