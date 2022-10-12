Dolar
18.59
Euro
18.02
Altın
1,668.41
ETH/USDT
1,292.20
BTC/USDT
19,046.00
BIST 100
3,543.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor'da, teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcu Umut Bozok, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkçe eğitimi alan 64 Al Jazeera mensubu için katılım belgesi töreni düzenlendi.

Behlül Çetinkaya   | 12.10.2022
Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı

Ankara

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Doha'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde düzenlenen törene Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mustafa Adaş, Türk Kültür Merkezi Müdürü Ömer Özkan ile Al Jazeera Eğitim Merkezi Müdürü Talal Abdulkarim katıldı.

Törende konuşma yapan Özkan, 64 kişinin 72 saatlik Türkçe eğitimi aldığını belirterek "Enstitümüzde Al Jazeera mensuplarını Türkçe konuşurken görmek bizi çok mutlu etti.” dedi.

Eğitime katılan televizyon sunucusu Samaa Alsabe de yaptığı açıklamada, "Türkçeyi sevdiğim için öğrenmeye başladım. Öğrenirken zorlanmadım. Türkiye’yi üç kez ziyaret ettim. Hep İstanbul’a gidiyorum çünkü İstanbul’a aşığım. Bence Türkiye Doğu ve Batı'nın birleştiği bir yer. Oradayken kendi ülkemde olduğumu hissediyorum ve Türkiye’ye olan sevgim artıyor." diye konuştu.

Alsabe, Türk dizilerini izleyerek Türkçesini geliştirdiğini de belirterek "Çok güzel diziler var, izlerken Türk tarihini de anlıyorsunuz. Dizi izlemek Türkçe öğrenmemi kolaylaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Haber sunucusu Yousuf Khattab da “Türkçe öğrenmeye başlamak benim için büyük ve önemli bir adımdı. Türkçe sayesinde değerli Türk milleti ile tanışma ve onların kültürünü yakından tanıma fırsatım oldu." değerlendirmesini yaptı.

Başlangıç seviyesinde olsa da Türkçe öğrenmenin çok önemli bir adım olduğunu kaydeden Khattab, "Türkiye ve Türkçe konuşan ülkelere resmi iş ziyaretlerimiz oluyor bazen ve orada az da olsa Türkçe konuşabiliyor olmak benim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan Al Jazeera mensupları, Eğitim Müşaviri Adaş ve Al Jazeera Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkarim'den katılım belgelerini aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasında arsalara 67 bin, iş yerlerine 20 bin başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesel ve küresel gelişmeler Türk dünyası olarak dayanışmamızı güçlendirmemizi gerektiriyor
Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı
İstanbul'da taksiyle 'torbacı'lara uyuşturucu satışına devriye polisinden suçüstü
AFAD, Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi

Benzer haberler

Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı

Al Jazeera mensupları YEE'de verilen Türkçe eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet