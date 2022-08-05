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AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir adet AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 05.08.2022
AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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