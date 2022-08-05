AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı, kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir adet AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığımızda kabul testlerini başarıyla tamamlayan bir adet AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Yeni SİHA, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun.🇹🇷#MSB pic.twitter.com/IvHRDIO5hJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2022