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Akşehir Gölü'ndeki kuraklığın etkileri alınacak tedbirlerle azaltılabilir

Fıkralara konu olan Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan ve kurumuş görüntüsüyle dikkati çeken Akşehir Gölü'nde, alınacak tedbirlerle kuraklığın etkisinin azaltılabileceği bildirildi.

Havva Dereağzı   | 30.09.2022
Akşehir Gölü'ndeki kuraklığın etkileri alınacak tedbirlerle azaltılabilir Fotoğraf: Havva Dereağzı/AA

Konya

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine, geçen yıl Konya havzasında etkili olan yıllık ortalamanın üzerindeki yağışlarla yüzlerin bir parça da olsa güldüğünü ancak Akşehir Gölü'nde bugünlerde kuraklık yaşandığını söyledi.

Akşehir Gölü'nün bir önceki yıl tamamen kuruduğuna değinen Nalbantçılar, bugünlerde gölü tekrar incelediklerinde suyunu yeniden kaybettiğini gördüklerini dile getirdi.

Su seviyesinin gölün yaklaşık 1,5 metre altına indiğini, yüzeyde meydana gelebilecek yağışın yer altına sızacağını aktaran Nalbantçılar, yer altında oluşan seviye farkı tamamlanmadan, yer üstünde su birikmesinin söz konusu olmayacağını dile getirdi.

- "Daha önce yapılmış hatalı uygulamaların sonlandırılması gerekiyor"

Nalbantçılar, su birikmesinin kalıcı olmayacağını, "Göl suya kavuştu" denileceğini ancak bunun geçici bir durum olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Akşehir Gölü'nün etrafında son yıllarda ciddi oranda artan sulama kuyusu sayısı göze çarpıyor. Daha önce yapılmış hatalı uygulamaların sonlandırılması gerekiyor. Arazi incelemelerinde gördüğümüz, 7/24 ve 365 gün esasına dayalı çalışan pompaj kuyuları var. Maalesef güneş enerjisine bağlanmış kuyularla su sürekli çekilmekte ve ihtiyaç olmadığı zamanlarda da güneşi gördükçe pompa çalışmakta, su tüketimi devam etmekte. Bunların denetlenerek, en azından ihtiyaç kadar suyun çekilmesini sağlamak lazım. Öncelikli olarak gölün etrafında yapılan kontrolsüz su çekiminin sonlandırılması ve bu bağlamda diğer su tüketimlerinin daha dikkatli sürdürülmesi gerekmektedir. Akşehir Gölü bu noktada çok daha fazla öneme sahip."

Ümit ediyoruz ki bir an önce Akşehir Gölü'müzü eski günlerine kavuştururuz"

Gölün birçok noktada sağladığı su beslenimini yıllar içinde kaybettiğini vurgulayan Nalbantçılar, "Akşehir Gölü, bugün can çekişme noktasında bir durumla karşı karşıyadır. İçinde bulunduğumuz iklimsel etkilerle, yağışların gitgide azaldığı bir dönem içindeyiz " ifadesini kullandı.

"Konunun aciliyeti var"

Nalbantçılar, Akşehir Gölü'ne ilişkin değerlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Suyla ilgili tüm birimlerimizle bu gölümüzü kurtarmalı, en azından belli bir yaşam öyküsüne sahip olmasını sağlamalıyız. Bu bağlamda biz jeoloji mühendisleri olarak konunun aciliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Akşehir Gölü'müzün kurtulması hepimiz için bir mutluluk olacaktır. Mevcut durumda da bu işin çok ciddi bir safhada olduğunu, olumsuzluğun devam ettiğini, edeceğini söylemek de mümkün. Bu bakımdan hassasiyet göstermemiz gerekmekte. Ümit ediyoruz ki bir an önce Akşehir Gölü'müzü eski günlerine kavuştururuz."

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