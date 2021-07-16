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Aksaray'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da, Almanya'dan memleketlerine gelenlerin içinde bulunduğu otomobilin düğün konvoyundaki otomobillerle çarpışması sonucu 2 gurbetçi öldü, 6 kişi yaralandı.

Zekeriya Karadavut   | 16.07.2021
Aksaray'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı Fotoğraf: Zekeriya Karadavut / AA

Aksaray

Almanya'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen Ali İhsan Çomuk (55) idaresindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, Arotol-Yeşilova beldesi yolunun 7'nci kilometresinde, düğün konvoyunda bulunan Yasin Sert kontrolündeki 68 ACB 027 plakalı ve Burak Akbulut yönetimindeki 68 BG 425 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerin olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Ali İhsan ve eşi Elmas Çomuk (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücü Sert ile otomobillerdeki Burak Akbulut (20), Ahmet Asal (20), Hüseyin Bildirici (26), Osman Bildirici (55) ve Elmas Çomuk (71) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çomuk ile Hüseyin ve Osman Bildirici'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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