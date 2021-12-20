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Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekeriya Karadavut   | 20.12.2021
Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Aksaray

Alkol aldıktan sonra 17 Aralık'ta rahatsızlanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ç. (54) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Süleyman Ç'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzeri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan, 16 Aralık'ta Kırımlı Mahallesi 144. Cadde'de ikamet eden Erkan P. (56), yakınları tarafından evinde ölü bulunmuş, polis ekipleri Erkan P'nin evinde pet şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirmişti.

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