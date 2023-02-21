Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka okullara nakledildi
Aksaray'da, riskli bulunan 3 okulun öğrencileri depreme güvenli okullara nakledildi.
Aksaray
Aksaray Valiliği, kentte depremsellik testleri sonucunda 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin tahliyesine karar verdi.
Kararın ardından bu 3 okulda eğitim gören toplam 966 öğrenci, başka okullara nakledildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.