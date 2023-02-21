Dolar
18.87
Euro
20.11
Altın
1,834.84
ETH/USDT
1,684.30
BTC/USDT
24,798.00
BIST 100
5,201.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka okullara nakledildi

Aksaray'da, riskli bulunan 3 okulun öğrencileri depreme güvenli okullara nakledildi.

Ağıt Erdi Ulukaya, Zekeriya Karadavut   | 21.02.2023
Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka okullara nakledildi

Aksaray

Aksaray Valiliği, kentte depremsellik testleri sonucunda 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Recep Tayyip Erdoğan Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından bu 3 okulda eğitim gören toplam 966 öğrenci, başka okullara nakledildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka okullara nakledildi
Kamu kurumları ve belediyeler depremlerden etkilenen Adıyaman için seferber oldu
Olgunlaşma enstitüsünde depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor
Van'da depremzede çocuklar için oyun parkı kuruldu
Hatay merkezli depremde Antakya Asri Mezarlığı da zarar gördü

Benzer haberler

Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka okullara nakledildi

Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka okullara nakledildi

THY deprem bölgesinden 296 bin 819 kişiyi tahliye etti

İzmir'de risk taşıyan 8 okulun tahliyesine karar verildi

İstanbul'da deprem riskli görülen 93 okuldan tahliyeler sürüyor

İstanbul'da deprem riskli görülen 93 okuldan tahliyeler sürüyor
Antalya'da depremzede öğrenciler okulda çiçeklerle karşılandı

Antalya'da depremzede öğrenciler okulda çiçeklerle karşılandı
Depremzede, enkaz altındayken eşini kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı

Depremzede, enkaz altındayken eşini kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet