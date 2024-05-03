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Aksaray'da bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. - VTR
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Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın

Aksaray'da bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zekeriya Karadavut  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın Fotoğraf: Zekeriya Karadavut/AA

Aksaray

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama seslerinin de duyulduğu fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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