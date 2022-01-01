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Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Zekeriya Karadavut   | 01.01.2022
Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü Fotoğraf: Zekeriya Karadavut/AA

Aksaray

Aksaray'da merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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