Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü
Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Aksaray
Aksaray'da merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.