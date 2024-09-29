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AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını bildirdi.

Hamdi Dindirek  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Halihazırda yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağının, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildiği açıklamada, salı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine çıkacağı, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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