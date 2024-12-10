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AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Hasan Hüseyin Kul  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Istanbul

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, rüzgarın başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde bugün saat 18.00'den itibaren aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İl genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması, yağışların gök gürültülü ve yerel kuvvetli sağanak şeklinde metrekarede 20-50 kilogram olarak etkili olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek, 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın saat 09.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM, vatandaşların olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmasını istedi.

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