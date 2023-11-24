Dolar
28.88
Euro
31.53
Altın
1,995.77
ETH/USDT
2,111.10
BTC/USDT
37,710.00
BIST 100
7,878.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AKOM'dan İstanbul için hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Berfin Kıraç  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
AKOM'dan İstanbul için hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların yarın fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

İBB ekipleri kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken İstanbullulara muhtemel aksaklıklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
AKOM'dan İstanbul için hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Gazze) İletişim Başkanlığımız, TRT'miz, Anadolu Ajansımız sorumluluklarını yerine getirdi

Benzer haberler

AKOM'dan İstanbul için hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı

AKOM'dan İstanbul için hafta sonu soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Muğla'daki yağışlar Bodrum'a su sağlayan barajların seviyesini arttırdı

Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle 3 günde 9 santimetre arttı

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle 3 günde 9 santimetre arttı
Muğla ve Aydın kıyıları için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak uyarısı

Muğla ve Aydın kıyıları için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet