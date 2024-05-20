Görevini tamamlayan Akıncı İHA yurda döndü

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin tespit çalışmasını tamamlayarak görev yerine döndü
Ankara
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.
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