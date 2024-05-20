Görevini tamamlayan Akıncı İHA yurda döndü

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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin bulunduğu helikopter kazaya uğradı- VTR
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Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin tespit çalışmasını tamamlayarak görev yerine döndü

20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin tespit çalışmasını tamamlayarak görev yerine döndü

Ankara

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.

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