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Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı

Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Esin Işık   | 09.11.2021
Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinin Toroslar kesiminde yarın kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli yer yer tam fırtına esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 11 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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