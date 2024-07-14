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Akdeniz'in iç kısımları ve yurdun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Akdeniz'in iç kısımları ve yurdun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Akdeniz'in iç kısımları ve yurdun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın ve Hatay'ın batısı, Adana'nın ve Mersin'in iç kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde bugün beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Artvin'in güneyinde ise yarın beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşama saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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