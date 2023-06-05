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Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Serdar Açıl  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında saat 19.00'a kadar yerel kuvvetli sağanak görülecek.

Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kısa süreli fırtına, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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