Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimleriyle Kahramanmaraş'ın batısında saat 19.00'a kadar yerel kuvvetli sağanak görülecek.
Sel, su baskını, dolu, yıldırım, kısa süreli fırtına, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.