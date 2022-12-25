Akdeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı
Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.