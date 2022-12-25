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Akdeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı

Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 25.12.2022
Akdeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin iç kesimlerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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