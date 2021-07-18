Akdeniz'deki 80 göçmen TCG Gediz Fırkateyni ile kurtarıldı
Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG Gediz Fırkateyni ile Akdeniz'de 80 düzensiz göçmeni kurtarıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG Gediz Fırkateyni, 80 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Fırkateynde konuşlu helikopterin bölgedeki arama-tarama faaliyetinde göçmen teknesinin Malta arama kurtarma sahasında olduğu tespit edildi.
Malta makamları ile kurulan koordinasyon sonrasında ahşap teknedeki 80 göçmen, TCG Gediz Fırkateyni ile kurtarıldı.
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Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG GEDİZ Fırkateynimiz, içerisinde 80 düzensiz göçmenin bulunduğu bir botun Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisini alınca bölgeye hareket etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/NhbFHN3Cod— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2021