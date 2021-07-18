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Akdeniz'deki 80 göçmen TCG Gediz Fırkateyni ile kurtarıldı

Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG Gediz Fırkateyni ile Akdeniz'de 80 düzensiz göçmeni kurtarıldı.

Özcan Yıldırım   | 18.07.2021
Akdeniz'deki 80 göçmen TCG Gediz Fırkateyni ile kurtarıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Libya açıklarında keşif gözetleme görevi icra eden TCG Gediz Fırkateyni, 80 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Tunus kıyılarına doğru sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Fırkateynde konuşlu helikopterin bölgedeki arama-tarama faaliyetinde göçmen teknesinin Malta arama kurtarma sahasında olduğu tespit edildi.

Malta makamları ile kurulan koordinasyon sonrasında ahşap teknedeki 80 göçmen, TCG Gediz Fırkateyni ile kurtarıldı.

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