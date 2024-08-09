Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.38'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede olan depremin, yerin 11,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.