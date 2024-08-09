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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Kasım  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.38'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesine 48,11 kilometre mesafede olan depremin, yerin 11,76 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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