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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye ediliyor

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi, binada çıkan yangının yol açtığı yoğun duman nedeniyle tahliye ediliyor.

Fatih Hepokur, Yiğithan Yıldız  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi yangın nedeniyle tahliye ediliyor Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Hastanenin acil servisin yer aldığı blokta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastanenin içini kaplayan yoğun duman nedeniyle, acil servisteki hastalar ve personel dışarı çıkarılıyor.

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