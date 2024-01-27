Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.
Düzce
İlçede öğleden sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limanda mendireğe yakın alanlara çekti.
Balıkçı ağları başta olmak üzere kullanılan malzemeler de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı yerlere taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.