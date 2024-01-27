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Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.

Göksel Cüneyt İğde  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Akçakoca'da rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

İlçede öğleden sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limanda mendireğe yakın alanlara çekti.

Balıkçı ağları başta olmak üzere kullanılan malzemeler de Akçakoca Balıkçı Barınağı'ndaki kapalı yerlere taşındı.

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