Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,346.70
BTC/USDT
65,020.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi

AK Parti'nin düzenlediği "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde katılımcılara "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" konulu video gösterildi.

Gökçe Karaköse  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi

İstanbul

Atatürk Havalimanı'ndaki mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranlara yansıtılan yaklaşık 6 dakikalık videoda, 1990'lı yılların başında İstanbul'da yaşanan çöp ve su sıkıntısının yanı sıra hava kirliliği nedeniyle gazetelerin maske dağıttığı günler anlatıldı.

Videoda, o dönemde İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlarla kentteki sorunlara ilişkin yapılan röportajlar ve verilen tepkiler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevindeyken İstanbul için Istranca'dan su getirme çalışmaları, çöp sorununun ortadan kaldırılması, metro inşaatlarının başlatılması, toplu taşıma hizmetleri, doğal gazın yaygınlaştırılması, hava kirliliği, Haliç'in temizlenmesi, yol, köprü ve deniz ulaşımına yapılan yatırımlar gibi çalışmalara da videoda yer verildi.

AK Parti hükümetleri döneminde ulaşımda İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu ve hızlı trenin; sağlıkta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve acil durum hastaneleri gibi sağlık yatırımlarının; kültür sanatta Atatürk ve Rami Kütüphaneleri ile millet kıraathanelerinin kente kazandırıldığı vurgulandı.

Videoda, çevre ve spor alanında yapılan hizmetlere de yer verilirken 2019'a gelindiğinde 1990'lı yılların başlarında yer alan sorunların yeniden baş gösterdiğine işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yolar açıldı
MSB: 5 Süper Mushshak uçağı 2. Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldı
Ankara için yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı

Benzer haberler

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi

İBB Başkan adayı Kurum: Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler

İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları 900 binden fazla kişi kullandı

İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları 900 binden fazla kişi kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisinin lokomotifi İstanbul'u belediyecilik hizmetlerinde tekrar zirveye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisinin lokomotifi İstanbul'u belediyecilik hizmetlerinde tekrar zirveye taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'da 7 istasyonlu metro hattını yatırım programına aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'da 7 istasyonlu metro hattını yatırım programına aldık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet