AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türk dünyası vizyonuyla birlikte Karabağ zaferine giden yolda dünyaya örnek teşkil eden güç birliğimiz, bugün pek çok sahada somut neticelere dönüşüyor." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Zorlu'dan İTÜ'nün Karabağ Üniversitesinde akademik birimler açmasına ilişkin paylaşım AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türk dünyası vizyonuyla birlikte Karabağ zaferine giden yolda dünyaya örnek teşkil eden güç birliğimiz, bugün pek çok sahada somut neticelere dönüşüyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, NSosyal hesabından, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler açılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Karabağ'da eğitim alanında yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Zorlu, düzenlemeyle birlikte bilimsel ve akademik birikimin bölgeye aktarılması, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilim ve teknoloji işbirliğinin güçlendirilmesi ve Karabağ'a nitelikli insan kaynağı kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Zorlu, mutabakat kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim işbirliği, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma projeleri, çift diploma programları ve mühendislik alanında ortak laboratuvar çalışmalarının gerçekleştirilmesinin planlandığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"İşbirliğinin yalnızca lisans düzeyinde kalmayarak yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası seviyelere de taşınması ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin daha ileri seviyelere çıkarılması hedeflenmektedir. Karabağ Üniversitesi bünyesinde özellikle mühendislik alanında Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin açılması beklenmektedir. Açılacak akademik birimlere ilişkin ayrıntılar ilerleyen süreçte şekillenecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası vizyonuyla birlikte Karabağ zaferine giden yolda dünyaya örnek teşkil eden güç birliğimiz, bugün pek çok sahada somut neticelere dönüşüyor. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği yaşasın, birliğimiz daim olsun."