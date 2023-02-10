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AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresinde çadırlar kuruldu
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AK Parti'li Özhaseki: Depremzedelerimizin yaralarını saracağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Van, Elazığ, İzmir depremlerinde nasıl depremzedeleri yalnız bırakmadıysak, evlerini bir yıl içerisinde yaptıysak yine öyle yapacağız. Depremzedelerimizin yaralarını saracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Onur Gemici   | 10.02.2023
AK Parti'li Özhaseki: Depremzedelerimizin yaralarını saracağız

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, devlet ve millet olarak ele ele verildiğini belirtti.

Devletin, depremzedelerin yaralarını saracağını bildiren Özhaseki, "Daha önce Van, Elazığ, İzmir depremlerinde nasıl depremzedeleri yalnız bırakmadıysak, evlerini bir yıl içerisinde yaptıysak yine öyle yapacağız. Depremzedelerimizin yaralarını saracağız ve onların yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, AK Parti'li belediyelerin arama kurtarma ve yardım çalışmalarına verdiği destekler hakkında bilgiler de yer aldı. Buna göre, AK Parti'li belediyeler, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının koordinasyonunda, depremin ilk saatlerinden itibaren bütün imkanlarını afet bölgesi için seferber etti.

Depremlerden etkilenen 10 il ve 44 ilçede, belediyelerin arama kurtarma ekibinde olan 14 bin 203 personelin, AFAD ile koordineli bir şekilde sahada çalıştığı, diğer AK Parti'li belediyelerin ise temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma ve ısınma alanlarında lojistik destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, AK Parti'li belediyelerin deprem bölgesine gönderdiği ekskavatör, kepçe, loder, dozer, greyder ve kamyondan oluşan 1997 iş makinesi, 77 teknik arama kurtarma aracı ve 35 itfaiye aracının arama kurtarma çalışmalarında aktif kullanıldığı bildirildi.

Ayrıca afetin yaşandığı illere 918 jeneratör ve projektör ulaştıran belediyeler, depremzedeler için 6 bin 219 çadır, 117 bin ısıtıcı, yaklaşık 2 milyon battaniye, 240 bin 122 yatak ve uyku seti, 3 milyon 312 bin kıyafet ve 6 milyon 795 bin adet mama, çocuk bezi ve hasta bezi, 800 tır ekmek, su, süt, konserve ve bakliyattan oluşan temel gıda maddesi gönderdi.

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