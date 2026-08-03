AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca milletin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken 'AK Parti diye bir parti yok' anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"Franco, İspanya, rejim… Bildiğiniz birkaç tarihi isim veya kavramı art arda sıralayınca analiz yaptığınızı, tabanınızın da sizi entelektüel sandığını düşünebilirsiniz." değerlendirmesinde bulunan Acar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Oysa ortaya çıkan şey sadece kötü bir kelime kolajı. Sandıkla ve de defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco'yla kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı büyük bir hazımsızlıktır. Bu arada bürünmeye çalıştığınız fikir önderi profili ve aydın edaları da üzerinizde eğreti duruyor. Zorlamayın, olmuyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı diktatör Franco'ya benzetmeye kalkışmak, tarih bilmezliğin, siyasi önyargının ve gerçeklerle bağını koparmış bir zihniyetin ürünüdür. Girdiği her seçimden milletimizin hür iradesiyle zaferle çıkan bir lideri, darbeyle iktidarı ele geçiren bir diktatörle aynı cümlede anmak, demokrasiye ve aziz milletimizin iradesine saygısızlıktır. Ortaya konulan çirkinlik, siyasi husumetin aklı ve vicdanı perdelediğini göstermektedir. Bu çarpık zihniyet ne hakikati değiştirebilir ne de milletimizin güçlü iradesini gölgeleyebilir. Türkiye'de sözün de kararın da sahibi millettir.”