Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in yabancı bir gazetedeki yazısına tepki Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir gazetede kaleme aldığı yazıya tepki gösterdi.

Açıklamasında Çelik, "CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak 'Türkiye'de seçimler yoluyla iktidar değişimini' sorgulamış. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi 'rejim' olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey 'rejim krizi' çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır" ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi 'dış vesayet' arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de sağlıklı bir seçim sistemi olduğu için Özgür Özel zihniyeti iktidara gelemiyor. Çünkü milletimizin sağduyusu bu zihniyetin siyasi dinamiklerinin milli olmadığını görüyor."

"Muhalefet ters yönde gitmeye devam ediyor"

Özgür Özel'in, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü de sorguladığının altını çizen Çelik, dünyadan bu kadar kopuk bir yaklaşımın az görüldüğünü vurguladı.

Tüm dünyanın, Türkiye'nin gerek NATO içindeki güçlü rolünü, gerekse bölgesel ve küresel güvenlik için artan ağırlığını konuştuğunu belirten Çelik, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye'deki muhalefet ise ters yönde gitmeye devam ediyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın eskisi kadar popüler olmadığını söylemesi ise hiçbir açıdan ciddiye alınacak bir şey değil. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz. Cumhurbaşkanımız tüm dünyanın sözüne dikkat kesildiği bir liderdir. Özgür Özel'in toplumsal ve siyasi çalkantıdan bahsetmesi ise sadece hezeyandır.

Milletimiz kardeşlik, birlik ve dirlik içinde tarihsel yürüyüşünü sürdürüyor. 'Çalkantı' olan tek yer ise içindeki taht kavgaları yüzünden CHP'dir. Özgür Özel'in, milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi 'vesayetçi zihniyetin personeli' olmaktan öteye gidemez."

