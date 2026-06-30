AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in "AK Gençliğe yönelik sözlerine" tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Gençliğin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğini belirtti.

AK Gençliğin bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşıdığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK Gençlik, Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten 'siyaset öğrenmesi' daha sağlıklı bir yaklaşım olur."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine ilişkin, "Nasıl olsa CHP'de koltuk kavgaları hiç bitmiyor. Fakat kendi siyasi hesaplarınızı yürütürken AK Gençlik'i hedef almanız, gençlerin tercihlerine duyduğunuz tahammülsüzlüğü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in AK Gençlik ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Özgür Özel, Manisa milletvekilliğini unutup kendine 'gölge genel başkanlık' gibi makamlar yakıştırmış olabilir, anlarız. Nasıl olsa CHP'de koltuk kavgaları hiç bitmiyor. Fakat kendi siyasi hesaplarınızı yürütürken AK Gençlik'i hedef almanız, gençlerin tercihlerine duyduğunuz tahammülsüzlüğü ortaya koyuyor. Biz, kimseye bir şey dayatmıyoruz. Bizim gençlerimiz kendi kararıyla, liderinin arkasında hür iradesiyle yürüyor. Asıl hazmedemediğiniz, kendi siyasi hesaplarınızın gençlikte hiçbir karşılığının olmamasıdır. Siz rol kapma telaşınızı sürdürün, gelecek AK Gençlik'indir."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine ilişkin, "Siz gençliği ideolojinizin aparatı olarak tanımlarken, biz gençliği öz güven nesli olarak görüyoruz. AK Gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz." ifadelerini kullandı.

İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, TBMM Grup Toplantısı'nda AK Gençlik ile ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Özel'in AK Gençlik üzerinden siyaset üretme çabasının rutin hale geldiğini belirten İbiş, "Uykuları kaçıyor, kendilerine gelemiyorlar, şirazeleri bozuldu. Gözlerini kapatıyor, uykusundan 'Bir Gençlik Şöleni'ni sayıklayarak uyanıyor. Ne o görüntü akıllarından çıkıyor ne o kalabalıklar. Tam 45 gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'in "ülkenin gençliğine, kendi ipini elinde tutan patronlarının Avrupa hayalini anlattığını" ifade eden İbiş, şunları kaydetti:

"Türk gençliğini tanımıyor. TEKNOFEST kuşağı nedir bilmiyor. KAAN nedir, Bayraktar nedir, TCG Anadolu nedir bilmiyor. Bu topraklarda doğan, büyüyen, yaşayan, çalışan, üreten, kendi idealini, kendi davasını ortaya koyan bir gençliğin var olduğuna inanmıyor. Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü, kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu... Boşuna uğraşmayın. Siz gençliği ideolojinizin aparatı olarak tanımlarken, biz gençliği öz güven nesli olarak görüyoruz. İşte tam da farkımız budur. AK Gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz."