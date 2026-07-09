AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın kapatılmasına tepki AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."