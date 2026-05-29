AK Parti Sözcüsü Çelik: Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir. 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal abidesi olan Bilge Ana Mevlüde Genç'e de bir kez daha rahmet diliyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"O gün tarihin akışı değişti, o günden sonra tarih yeniden yazılmaya başlandı. Tarihe vurduğumuz mühürlerin en büyüklerinden İstanbul'un fethinin yıl dönümü kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle anıyoruz."