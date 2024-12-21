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AK Parti Sözcüsü Çelik, Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı kınadı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik, Almanya'da Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı kınadı

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Magdeburg'da Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin en büyük temennisi olduğunu kaydeden Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz."


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