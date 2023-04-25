Dolar
19.43
Euro
21.32
Altın
1,996.94
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,891.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Gündem

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Melike Gallenkuş Ayfar  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

İstanbul

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan Cuma saat 22.20 sıralarında motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan O.Ş. ile C.E, Bakırköy Adliyesine gönderildi.

Şüpheli C.E, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü motosikleti kullandığını, arkadaki arkadaşının ateş ettiğini, kendisinin haberi olmadığını ve olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu kaydetti.

Diğer şüpheli O.Ş. ise yakın zamanda cezaevinden çıktığını belirterek, olay günü ateş ettiği yerin seçim irtibat bürosuna çok uzak olduğunu savundu. Arada 300 metre mesafe bulunduğunu, oraya ateş etmiş olamayacağını öne süren O.Ş, hedef gözetmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

Savcılık, iki şüpheliyi, "silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler O.Ş. ile C.E'nin tutuklanmasına karar verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSB, Hürjet'in bugün gerçekleşen ilk uçuşuna ilişkin detayları paylaştı
İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı
Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor

Benzer haberler

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet