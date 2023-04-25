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AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı

Melike Gallenkuş Ayfar  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı

İstanbul

AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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