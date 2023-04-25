AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı
İstanbul
AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
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