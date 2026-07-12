AK Parti, kritik gecenin en yakın tanıklarıyla 15 Temmuz'u değerlendirecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca 14 Temmuz'da düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması öngörülen "Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Onuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu", AK Parti Genel Merkez Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Milli İradenin Zaferi" temasıyla yapılacak programın açılışında katılımcılara hitap etmesi planlanan sempozyumda, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da konuşma yapacak.

Moderatörlüğünü Hayati Yazıcı'nın yapacağı sempozyumda, 15 Temmuz gecesi TBMM Başkanı olarak görev yapan İsmail Kahraman, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ile dönemin AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş konuşmacı olacak.

Program kapsamında ayrıca 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan fotoğraf sergisi de yer alacak.

"15 Temmuz milli iradenin ve demokrasiye inananların zaferidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 10. yılının geride bırakıldığını belirtti.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak bu kapsamda sempozyuma ev sahipliği yapacaklarını aktaran Yazıcı, "Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliği, milletimizin kutlu direnişi ile bertaraf edilen darbe girişimini siyasi ve hukuki yönleriyle ele almak, demokratik hafızayı güçlendirmesi açısından vesayetle mücadele tecrübesini ortaya koymak ve geleceğe ilişkin siyasal ve hukuki bir perspektif üretmek amacıyla sempozyum düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısı, aziz milletimizin cesareti ve şanlı direnişi ile geçit verilmeyen 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısında ortaya konulan bu asil duruşun, siyasal hafızaya kurumsal olarak aktarılmasına büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz tarihi, sıradan bir tarih değildir. 15 Temmuz, Türkiye'nin siyasi tarihinde karşılaştığı en ağır, en hain, en kanlı darbe girişimidir. 15 Temmuz, FETÖ terör örgütünün doğrudan milletimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, bayrağımızı, vatanımızı, ülkemizi hedef alan alçak ve gaddar darbe girişimine karşı aziz milletimizin, milli iradenin ve demokrasiye inananların zaferidir.

Milletimiz tarih boyunca istiklaline nasıl sahip çıktıysa, 15 Temmuz gecesi de aynı ruhla istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bizlere düşen en büyük sorumluluk 15 Temmuz'u sadece anmak değil, o ruhu diri tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, milli iradeye her şartta sahip çıkmak ve bu kutlu emaneti gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü, 15 Temmuz ruhu yalnızca bir gecenin değil, bağımsızlığından asla taviz vermeyen bir milletin sarsılmaz iradesinin adıdır."