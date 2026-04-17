AK Parti kadın kolları üyeleri ADF'de "dünya barışı" için çaba gösteriyor

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, AA muhabirine, ADF'nin dünyada diplomasi alanında Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğunu tüm dünya ülkelerine gösterdiğini söyledi.

Foruma katılan ülkelerle iletişimde bulunmaktan mutlu olduklarını belirten Ercan, "Dünya diplomasisinin Türkiye'nin liderliğinden, insancıl bakış açısından öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak insani diplomasi ve duygularımızdan ayrılmadan onlardan feragat etmeden her zaman mazlumların yanında olduk. Bütün mazlumları da savunarak dünyada artık barışın hakim olmasını istiyoruz. 'Arabulucu ülke Türkiye, arabulucu liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Dünyada Asya'ya doğru bir eksen kayması var"

AK Parti kadın kolları olarak 6 milyon üye sayısını geçtiklerine dikkati çeken Ercan, şöyle konuştu:

"Dünyada sadece kadın STK'leri anlamında değil, tüm STK'ler içerisinde AK Parti kadın kolları en büyük hareketlerden bir tanesi oldu. Bu anlamda dünyaya söyleyecek sözümüz var dedik. Asya Siyasi Partiler Platformu'nun kadın kolları toplantısını Türkiye'de gerçekleştirdik. Dönem başkanlığını da AK Parti kadın kolları olarak biz aldık. Dünyada Asya'ya doğru bir eksen kayması var. Asya ülkeleri artık çok daha önem arz ediyor. Dolayısıyla Asya'daki siyasi partilerin kadın kollarıyla dünya barışı için çok şey yapabileceğimizi düşünüyoruz."

Forumda, Orta Doğu ve NATO'dan önemli kadın liderlerle görüşmeler yapacağına işaret eden Ercan, "Dünya barışında burada yapacağımız görüşmelerin pozitif etkileri olacağını düşünüyoruz. Dünya barışı kadınla mümkün. Kadınlar varsa dünya barışının mümkün olacağını düşünüyoruz. Savaşların en büyük sebebinin daha fazla kadın lider olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ercan, dünyada daha fazla kadın lider olması durumunda daha barışçıl bir ortam olabileceğini sözlerine ekledi.