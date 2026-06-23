AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ercan, kadınların sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca paydaşı değil, mimarları olduğunu belirterek, genç kadın liderlere geleceğin şekillenmesinde aktif rol alma çağrısında bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan: Kadınlar sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca paydaşı değil, mimarlarıdır AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ercan, kadınların sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca paydaşı değil, mimarları olduğunu belirterek, genç kadın liderlere geleceğin şekillenmesinde aktif rol alma çağrısında bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ve farklı ülkelerden genç Müslüman kadın liderleri bir araya getiren "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı"na katıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "Uluslararası Kadın Diplomatlar Günü" kapsamında gerçekleştirilen programda Ercan, "Geleceği Şekillendiren Kadınlar: Değişen Dünyada Sürdürülebilirlik, Teknoloji ve Liderlik" başlıklı bölümde katılımcılara hitap etti.

Kadınların yalnızca dönüşüm süreçlerine katılan aktörler değil, aynı zamanda toplumsal değişimin ve kalkınmanın öncüleri olduğunu vurgulayan Ercan, genç kadın liderlere geleceğin şekillenmesinde aktif rol alma çağrısında bulundu.

"Kadınların önündeki engeller kaldırıldı"

Bir dönem başörtülü kadınların eğitim ve çalışma hayatında ciddi engellerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Ercan, Türkiye'nin son yıllarda kadın hakları ve fırsat eşitliği alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınların kamusal hayata katılımını sınırlayan engeller önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Başörtüsü yasağının kaldırılması başta olmak üzere gerçekleştirilen reformlar sayesinde kadınlarımız, eğitimden siyasete, girişimcilikten kamu yönetimine kadar her alanda daha güçlü şekilde varlık göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"Kadınların güçlenmesi, toplumların güçlenmesidir"

Kadınların sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne değinen Tuğba Işık Ercan, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve toplumsal bir dönüşüm alanı olduğunu belirtti.

Kadınların tarih boyunca ailelerin, toplumların ve kaynak yönetiminin en önemli taşıyıcıları olduğuna dikkati çeken Ercan, "Bir kadın değiştiğinde aile değişir, aile değiştiğinde toplum değişir, toplum değiştiğinde ise ülkeler dönüşür. Bu nedenle kadınlar sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca paydaşı değil, mimarlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz"

Konuşmasında, Sıfır Atık Hareketi'ne de değinen Ercan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Birleşmiş Milletler platformlarında gündeme gelen ve uluslararası işbirlikleriyle desteklenen küresel bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Bu yaklaşım, çevrenin korunmasının yanı sıra gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

"Kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak projeler geliştiriyoruz"

AK Parti Kadın Kolları teşkilatının yürüttüğü çalışmalara da değinen Ercan, dünyanın en büyük kadın siyasi hareketlerinden birine liderlik etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Ercan, "Bugün yaklaşık 6 milyon üyeye sahip olan teşkilatımız, eğitimden girişimciliğe, sosyal dayanışmadan çevre bilincine kadar birçok alanda çalışmalar yürütmektedir. Türkiye'nin 81 ilinde kadınlarımızla birlikte toplumsal dönüşüme katkı sunuyor, kadınların potansiyellerini ortaya çıkaracak projeler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç Müslüman kadın liderlere mesaj

Program kapsamında farklı ülkelerden gelen genç kadınlarla bir araya gelen Ercan, gençlerin geleceğin diplomatları, bilim insanları, girişimcileri ve karar vericileri olduğunu belirterek, kadınların küresel sorunların çözümünde daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurguladı.

Kadınların diplomasi, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında üstlenecekleri liderliğin, daha adil ve daha güçlü bir dünyanın inşasında belirleyici olacağını ifade eden Ercan, genç kadınlara kendi potansiyellerine inanmaları ve toplumlarına değer katacak çalışmalarda öncü olmaları çağrısında bulundu.

