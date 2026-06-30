Ercan, "Küresel ölçekte aile kurumunu vasıfsızlaştırmaya çalışan, fıtrata, inanç değerlerimize aykırı her türlü sapkın akıma karşı durmak, asil Türk aile yapımızı ve mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek AK Parti olarak temel sorumluluğumuz." dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, "Kadın Politikaları İstişare Toplantısı"na ilişkin açıklamada bulundu Ercan, "Küresel ölçekte aile kurumunu vasıfsızlaştırmaya çalışan, fıtrata, inanç değerlerimize aykırı her türlü sapkın akıma karşı durmak, asil Türk aile yapımızı ve mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek AK Parti olarak temel sorumluluğumuz." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, parti genel merkezinde, "Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları İstişare Toplantısı"na ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nın kadın vizyonunu felsefi, kültürel ve toplumsal kökleriyle buluşturan çok müstesna bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Ercan, AK Parti olarak çeyrek asrı geride bırakan siyasi yolculukları boyunca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin desteğiyle Türkiye'nin her alanında tarihi reformlara ve asırlık eserlere imza attıklarını ifade etti.

"Bizler, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Bir toplumun yarısını oluşturan kadınları ihmal eden bir anlayışın hedeflerine ulaşması mümkün değildir' şiarıyla hareket ediyoruz." diyen Ercan, bu anlayışla, bir dönem en temel eğitim hakkından mahrum bırakılan, inancı nedeniyle üniversite kapılarında bekletilen kadınların önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını ve başörtüsü yasağını tarihe gömdüklerini söyledi.

Kadınların eğitimden istihdama, siyasetten girişimciliğe, kamu yönetiminden diplomasiye kadar her alanda hak ettiği yeri almasını sağlayan devrim niteliğindeki reformları hayata geçirdiklerini anımsatan Ercan, yapılanları hiçbir zaman yeterli gören değil, her zaman daha iyisini ve ilerisini hedefleyen dinamik bir siyasi hareket olduklarını dile getirdi.

Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ilan edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sosyal politikaların, medeniyet değerlerini çağın ihtiyaçlarıyla buluşturduğunu belirtti.

"Kadın politikalarımıza yeni perspektifler kazandırmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle titizlikle yürütülen "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonunun da kendilerine yüklediği önemli sorumluluklar olduğunu aktaran Ercan, "İşte bu sorumluluk bilinciyle güçlü politikanın ancak istişareyle, ortak akılla ve sahadan beslenen tecrübeyle inşa edileceğine inanıyoruz. Bu buluşmada akademisyenlerimizi, fikir insanlarımızı, sivil toplum temsilcilerini ve farklı disiplinlerden uzmanlarımızı aynı masa etrafında buluşturarak kadın politikalarımıza yeni ve güçlü perspektifler kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda, toplantılarında iki temel ekseni tartışmaya açtıklarını aktaran Ercan, ilk olarak, modern dünyanın getirdiği dinamikler karşısında kadının çalışma hayatını, girişimcilik ve kamusal temsil alanlarındaki varlığını güçlendirirken, aile-iş-yaşam dengesini gözeten yepyeni kavramlar üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Ercan, şunları kaydetti:

"Bizim için kadının güçlenmesi, mukaddes aile yapımızın tahkim edilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Küresel ölçekte aile kurumunu vasıfsızlaştırmaya çalışan, fıtrata ve inanç değerlerimize aykırı her türlü sapkın akıma karşı durmak, asil Türk aile yapımızı ve mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek AK Parti olarak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Çalışmamızın ikinci odak noktası ise ilhamını tamamen kendi medeniyet tarihimizden almaktadır. Dünyanın ilk kadın sivil toplum teşkilatlanması olan Bacıyan-ı Rum'un üretken ruhu ile cihan imparatorluğunun harcını karan Hayme Ana'nın kurucu liderliği ve feraseti bugün bizim en büyük kılavuzumuzdur. Anadolu irfanında karşılık bulan bu kurucu akıl, feraset ve toplumsal sorumluluk bilinci, üreteceğimiz yeni politika dilinin en sağlam felsefi dilini oluşturmaktadır."

Ercan, toplantıda ortaya çıkacak her özgün fikrin, her yeni kavram ve her stratejik önerinin, partinin geleceğe yönelik politika geliştirme sürecinde kendilerine rehberlik edecek, güçlü bir yol haritası sunacağını kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, toplantının, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal alandaki gücüne güç katmasını, ülke, millet adına hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Daha sonra, "Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları İstişare Toplantısı"na geçildi.