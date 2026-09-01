AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Hareket Siyasi Büro Yöneticisi Abdullah Warti ile bir araya geldi.

AK Parti ile IKBY İslami Hareket heyetinin görüşmesinde "Terörsüz Bölge" vizyonu ele alındı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Hareket Siyasi Büro Yöneticisi Abdullah Warti ile bir araya geldi.

NSosyal hesabından paylaşım yapan Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Şuay Nilhan Açıkalın ile IKBY İslami Hareket Siyasi Büro Yöneticisi Abdullah Warti ve IKBY İslami Hareket Türkiye Temsilcisi Aram Ahmed Wso ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Sırakaya, paylaşımında görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bölgesel gelişmeleri, bölgemizin huzur ve istikrarını, kalkınma ve işbirliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Terörsüz Türkiye hedefimizin, Terörsüz Bölge vizyonuyla birlikte bölgemizin geleceği açısından taşıdığı stratejik önemi değerlendirdik. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak terörden arınmış, istikrarın kökleştiği ve kalkınmanın güçlendiği bir coğrafyanın tüm bölge halklarının ortak geleceğine hizmet edeceğine inanıyoruz."