Dolar
18.20
Euro
18.23
Altın
1,702.86
ETH/USDT
1,555.00
BTC/USDT
19,971.00
BIST 100
3,170.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray’da gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunuyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor. POOL
logo
Gündem

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da geçen yıl AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aziz Aslan   | 01.09.2022
AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır

Diyarbakır'da geçen yıl AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar Şemdin Barin ve Mahmut Evran hakkında 4 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

İddianamede, olay yerinde kaydedilen görüntü izleme tutanağına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Barin 18 Haziran 2021 günü saat 17.05'te AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binasının önünde bir süre gözetleme yaptı. Şüpheli Evran ise saat 19.05 sıralarında bir benzinlikten bidonla bir miktar benzin, bir marketten ise 2 maske aldı. 20.54 civarında Barin'in, binayı ve sokağı gözetlediği görüldü. Daha sonra her iki şüphelinin yüzü maskeli şekilde binanın bulunduğu sokağa geldikleri, Barin'in, Evran'a bakarak 3 kere sağ elini sallayıp 'at' komutu verdikten sonra şüpheli Evran'ın elinde bulunan molotofkokteylini ateşleyerek binaya doğru attığı tespit edildi."

İddianamede, dijital inceleme ve değerlendirme tutanağına göre Evran'a ait telefonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraf bulunduğu, örgüte katılmak için mesajlar ve teröristlere ait görüntülerin bulunduğu belirtildi.

İddianamede bazı tanık beyanları da yer aldı.

Tanık S.Y. ifadesinde olay günü şüphelilerle karşılaştığı ve Barin'in elinde bulunan siyah poşetten keskin bir şekilde benzin kokusu aldığını ifade etti.

Ö.U. ise Evran'ın kendisine ait olan dükkana gelerek siyah renkte iki maske satın aldığını, A.A'nın da Evran'a benzinlikten 5 litrelik bidonda 20 lira tutarında benzin verdiğini belirtti.

İddianamede, Barin ve Evran'ın ifadelerinde susma hakkı kullandıkları aktarıldı.

"Örgütsel çağrılar üzerine fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri anlaşılmıştır"

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Tanık beyanları, kamera kayıtları, dijital inceleme tutanağı ve diğer tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde, gelen örgütsel çağrılar üzerine şüphelilerin soruşturmaya konu somut olayda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve olay öncesinde bir süre hazırlık yaptıkları anlaşılmıştır. Şüpheli Barin'in olay tarihinde binada ve sokakta gözetleme yaptığı, şüpheli Evran ise olaydan hemen önce benzin ve maske satın aldığı anlaşıldı. Her iki şüpheli olay yerine yakın metruk binada molotofkokteyli hazırlayarak, olay yerine gelmişlerdir. Yüzü maskeli Evran, Barin'den aldığı komut üzerine elindeki molotofkokteylini ateşleyerek AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binasına doğru attıktan sonra binada zarara neden olup, olay yerinden kaçmışlardır. Atılı suçlar üzerinde ortak hakimiyet kuran her iki şüphelinin örgütün emirlerine uyarak hareket ettikleri ve bu bağlamda örgüt ile organik bağ kurdukları hususunda yeterli şüpheye ulaşılmıştır. Şüphelilerin, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarını işledikleri tespit edilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına 18 Haziran 2021'de molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıya ilişkin tutuklu sanıklar Şemdin Barin ve Mahmut Evran hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'ın üzüm bağları, 1 yıl süresince üretimden hasada kadar fotoğraflanacak
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 8 Eylül'e kadar alınacak
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4'üncü yılında
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni'nin ikincisi uğurlandı

Benzer haberler

Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir depreminde yıkılan binaya ilişkin belediye görevlilerine 2'şer yıla kadar hapis istendi

Rus güçlerinin Slavyansk şehrine saldırıları sürüyor

Rus güçlerinin Slavyansk şehrine saldırıları sürüyor

Ukrayna: Çapline tren istasyonu saldırısında ölü sayısı 25'e yükseldi

Ukrayna: Çapline tren istasyonu saldırısında ölü sayısı 25'e yükseldi
Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'da tren istasyonuna saldırısında 15 kişinin öldüğünü söyledi

Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'da tren istasyonuna saldırısında 15 kişinin öldüğünü söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet