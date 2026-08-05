AK Parti TBMM Grup Toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ele alındı.

AK Parti Grubu'ndan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" toplantısı AK Parti TBMM Grup Toplantısında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantıda milletvekilleri ile Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" değerlendirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Güler, bir gazetecinin sorusuna, "Şimdi görüşme yapacağız, inceleme yapacağız. Sonra ben size bildireceğim." yanıtını verdi.

Kanun teklifi konusunda müzakerede bulunduklarını dile getiren Güler, "kanun teklifinin gün içerisinde sunulup sunulmayacağı" sorusu üzerine sunulacağını bildirdi.